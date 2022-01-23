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Минцифры планирует запустить новую услугу по кибербезопасности "єЗахист"

Автор: Анна Полисученко

В приложении "Дия" в ближайшее время появится новая услуга по кибербезопасности - "єЗахист". Актуальность сервиса, по мнению министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, обусловлена сообщениями о появлении в сети "слитых" персональных данных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграм-канал Федорова.

"Мы приняли решение запустить в ближайшее время услугу "єЗахист" в приложении "Дія", - написал Федоров.

По его словам, таким образом граждане смогут узнать базовые правила кибербезопасности, а также получить сведения о том, в каких реестрах имеется информация о них.

Следующим шагом, отметил вице-премьер, будет запуск сервиса, "где каждому украинцу будет приходить уведомление, когда чиновник проверяет ваши данные в реестре".

Ранее мы писали, что для ФОПов в "Дие" появилась новая услуга. Облегчит уплату налогов.

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Дия