Мінцифри планує запустити нову послугу з кібербезпеки "єЗахист"

У додатку "Дія" найближчим часом з'явиться нова послуга з кібербезпеки - "єЗахист". Актуальність сервісу, на думку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, обумовлена повідомленнями про появу в мережі "злитих" персональних даних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Федорова.

"Ми прийняли рішення запустити найближчим часом послугу "єЗахист" в додатку "Дія", - написав Федоров.

За його словами, таким чином громадяни зможуть дізнатися базові правила кібербезпеки, а також отримати відомості про те, в яких реєстрах є інформація про них.

Наступним кроком, зазначив віце-прем'єр, буде запуск сервісу, "де кожному українцю буде приходити повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі".