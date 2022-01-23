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Мінцифри планує запустити нову послугу з кібербезпеки "єЗахист"

Автор: Анна Полисученко

У додатку "Дія" найближчим часом з'явиться нова послуга з кібербезпеки - "єЗахист". Актуальність сервісу, на думку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, обумовлена повідомленнями про появу в мережі "злитих" персональних даних українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал Федорова.

"Ми прийняли рішення запустити найближчим часом послугу "єЗахист" в додатку "Дія", - написав Федоров.

За його словами, таким чином громадяни зможуть дізнатися базові правила кібербезпеки, а також отримати відомості про те, в яких реєстрах є інформація про них.

Наступним кроком, зазначив віце-прем'єр, буде запуск сервісу, "де кожному українцю буде приходити повідомлення, коли чиновник перевіряє ваші дані в реєстрі".

Раніше ми писали, що для ФОПів в "Дії" з'явилася нова послуга. Полегшить сплату податків.

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