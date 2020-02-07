В Минцифры опубликовали первую статистику приложения "Дія"

Недавно презентованный приложение проекта "Дiя", который в настоящее время представляет собой электронную базу документов водителей, уже попробовали в работе свыше 310 тысяч пользователей. Об этом сообщил Facebook глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

В частности, по его словам, по состоянию на 20:30 в четевер, 6 февраля в приложении "Дія" успешно авторизовались 310 031 пользователей. Также в "Дії" было успешно отражено 165,9 тысяч водительских удостоверений и 133,6 тысяч технических паспортов.

"Сервис удаленной верификации работает. Со временем с вашей помощью доведем конверсию до 100%", - написал Федоров.

Приложение государственных услуг онлайн "Дія" стало доступным для скачивания и сейчас в нем можно посмотреть водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Напомним, ранее в МВД рассказали, как водители смогут восстановить удостоверение онлайн. Для этого нужно будет всего лишь сделать несколько кликов на любом гаджете.

Запуск сервиса водительских удостоверений и программы "Действие" в приложении "Дія" был запущен с 16 декабря на стадии бета-теста.