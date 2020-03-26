Минцифры объявило регистрацию на тестирование цифрового паспорта

Министерство цифровой трансформации объявило о старте регистрации на тестирование цифровых документов в программе "Дія". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры в Facebook.

Чтобы протестировать новые функции программы "Дія" необходимо зарегистрироваться на сайте passport.diia.gov.ua.

"Для того, чтобы принять участие в тестировании, нужно иметь и биометрический паспорт, и ID-карточку. Только так мы сможем тщательно проверить корректность отображения данных в приложении", - подчеркнули в Минцифре.

Максимальное количество граждан, которые могут быть допущены к тестированию цифровых паспортов - 28 тысяч (20 тыс. пользователей Android и 8 тыс. пользователей iOS)

"Все, кто имеет только один из двух документов, смогут пользоваться им в "Дії" уже после официального релиза", - добавили в ведомстве, правда, не уточнив дату запуска новых функций.

Напомним, ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров продемонстрировал три возможных варианта интерфейса электронного паспорта гражданина Украины.

Как сообщало РБК-Украина, мобильное приложение "Дія" запустили в Украине 6 февраля. Сейчас в приложении доступны водительские права и техпаспорт.