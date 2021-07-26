UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минцифры заплатит 1 млн гривен за взлом "Дії": кто сможет принять участие

Автор: Мария Кучерявец

Министерство цифровой трансформации запускает второй этап багбаунти "Дії" для всех желающих. За найденные уязвимости в приложении победитель конкурса получит 1 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

По информации ведомства, участники будут искать уязвимости (баги) в приложении и за каждую найденную ошибку получать награду.

Как отмечают в министерстве, приоритетом этого этапа является тестирование "Дія.Підпису".

Указано, что завтра, 27 июля министр цифровой трансформации Михаил Федоров проведет брифинг по запуску багбаунти, во время которого расскажет все детали и подробности конкурса.

Известно, что в новом этапе багбаунти участие смогут принять все желающие независимо от опыта и квалификации.

Напомним, в прошлом году Министерство цифровой трансформации запускало багбаунти приложения "Дія", тогда полсотни "белых" хакеров со всего мира искали уязвимости и ошибки в приложении.

Читайте РБК-Украина в Google News
дія