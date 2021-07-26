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Мінцифри заплатить 1 млн гривень за злом "Дії": хто зможе взяти участь

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство цифрової трансформації запускає другий етап багбаунті "Дії" для всіх охочих. За знайдені вразливості у додатку переможець конкурсу отримає 1 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінцифри.

За інформацією відомства, учасники шукатимуть вразливості (баги) в застосунку та за кожну знайдену помилку отримуватимуть нагороду.

Як зазначають у міністерстві, пріоритетом цього етапу є тестування "Дія.Підпису".

Вказано, що завтра, 27 липня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров проведе брифінг щодо запуску багбаунті, під час якого розповість всі деталі та подробиці конкурсу.

Відомо, що у новому етапі багбаунті участь зможуть взяти всі бажаючі незалежно від досвіду та кваліфікації.

Нагадаємо, минулого року Міністерство цифрової трансформації запускало багбаунті додатку "Дія", тоді півсотні "білих" хакерів з усього світу шукали уразливості та помилки в додатку.

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