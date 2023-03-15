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Мінцифри хоче впровадити ChatGPT в "Дію"

Фото: Мінцифри хоче впровадити ChatGPT в "Дію" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Міністерство цифрової трансформації розглядає варіанти впровадження у "Дію" ChatGPT для надання послуг українцям.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова віцепремʼєр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

За його словами, команда з Мінцифри бачить декілька варіантів використання ChatGPT в "Дії" і вже впроваджує їх.

Нагадаємо, у 2022 році американська лабораторія штучного інтелекту OpenAI, одним із співвласників є якої Ілон Маск - представила свою розробку ChatGPT на базі просунутої нейромережевої моделі GPT-3.5. Мовна модель на базі ШІ відповідає на запитання, допомагає зі складанням листів, есе та написанням коду.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що компанія OpenAI офіційно представила свою мовну модель штучного інтелекту, яка тепер може розпізнавати не лише текст. Її вже використовують у СhatGPT.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в середині лютого чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT почав працювати в Україні.

Більш детально про нього можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Михайло ФедоровМінцифраШтучний інтелект