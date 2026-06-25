Мінцифри готує "революційний перезапуск" ринку лотерей: проєкт винесуть на Кабмін у серпні

Наразі законопроект про лотереї перебуває на погодженні в Державній регуляторній службі. Після виходу з Кабміну документ має пройти реєстрацію у Верховній Раді та погодження в профільному - податковому - комітеті.

"Ми називаємо це перезапуском, тому що до цього 12 років вони просто працювали як хотіли. Реальний перезапуск ринку і його відкриття для міжнародних компаній - після законодавчої зміни", - заявила заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва.

Ключовою новацією реформи має стати запровадження аукціонного продажу ліцензій. За словами Денікеєвої, це дозволить відкрити ринок для нових інвесторів і усунути дисбаланс, який існує нині.

Зараз оператори лотерей не обмежені ані в кількості точок розповсюдження, ані в рекламі. Але платять за ліцензію менше, ніж будь-яке онлайн-казино.

За словами заступниці міністра цифрової трансформації, окремою перешкодою для реформи залишається сильне галузеве лобі. Воно може вплинути на хід реформи і цей тиск відчувають останній рік.

12 років роботи без держнагляду

Нагадаємо, лотерейний ринок понад 12 років фактично працював без державного нагляду та ліцензійних платежів. Така ситуація склалася через відсутність затверджених ліцензійних умов, які мав передбачати ще Закон "Про державні лотереї" 2012 року.