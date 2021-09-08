В Минцифре рассказали, будут ли облагать налогом виртуальные активы

Министерство цифровой трансформации сейчас работает над законопроектом, которым будут внесены изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, документом будет урегулирован вопрос налогообложения виртуальных активов.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.
"Мы работаем над отдельным законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ урегулирует вопросы налогообложения участников рынка виртуальных активов. Именно после его принятия можно ожидать полноценного запуска рынка виртуальных активов в Украине", - заявил Борняков.
Напомним, сегодня Рада легализовала виртуальные активы, одобрив во втором чтении законопроект № 3637. Теперь его должен подписать президент Украины.