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В Минцифре рассказали, будут ли облагать налогом виртуальные активы

Автор: Владислав Красинский

Министерство цифровой трансформации сейчас работает над законопроектом, которым будут внесены изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, документом будет урегулирован вопрос налогообложения виртуальных активов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

"Мы работаем над отдельным законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ урегулирует вопросы налогообложения участников рынка виртуальных активов. Именно после его принятия можно ожидать полноценного запуска рынка виртуальных активов в Украине", - заявил Борняков.

Напомним, сегодня Рада легализовала виртуальные активы, одобрив во втором чтении законопроект № 3637. Теперь его должен подписать президент Украины.

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Министерство цифровой трансформации