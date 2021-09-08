ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минцифре рассказали, будут ли облагать налогом виртуальные активы

Новина українською →
Среда 08 сентября 2021 19:20
В Минцифре рассказали, будут ли облагать налогом виртуальные активы Фото: В Минцифре рассказали, будут ли облагать налогом виртуальные активы (Getty Images)
Автор: Владислав Красинский

Министерство цифровой трансформации сейчас работает над законопроектом, которым будут внесены изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, документом будет урегулирован вопрос налогообложения виртуальных активов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

"Мы работаем над отдельным законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс. Документ урегулирует вопросы налогообложения участников рынка виртуальных активов. Именно после его принятия можно ожидать полноценного запуска рынка виртуальных активов в Украине", - заявил Борняков.

Напомним, сегодня Рада легализовала виртуальные активы, одобрив во втором чтении законопроект № 3637. Теперь его должен подписать президент Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство цифровой трансформации
NEWS
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
Украину могут перевести в "желтую" зону через две недели, - источник
DAILY
Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Пенсии, которых не будет. Или за счет чего украинцам жить в старости