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У Мінцифрі розповіли, чи оподатковуватимуть віртуальні активи

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Середа 08 вересня 2021 19:20
У Мінцифрі розповіли, чи оподатковуватимуть віртуальні активи Фото: у Мінцифрі розповіли, чи оподатковуватимуть віртуальні активи (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський

Міністерство цифрової трансформації зараз працює над законопроектом, яким будуть внесені зміни до Податкового кодексу України. Зокрема, документом буде врегульовано питання оподаткування віртуальних активів.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

"Ми працюємо над окремим законопроектом Про внесення змін до Податкового кодексу. Документ врегулює питання оподаткування учасників ринку віртуальних активів. Саме після його прийняття можна очікувати повноцінного запуску ринку віртуальних активів в Україні", - заявив Борняков.

Нагадаємо, сьогодні Рада легалізувала віртуальні активи, схваливши у другому читанні законопроект № 3637. Тепер його має підписати президент України.

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Міністерство цифрової трансформації
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