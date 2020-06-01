Минцифра, Moneyveo і 10Guards запустили сериал о кибербезопасности «Киберняни»

На сайте «Дія» в проекте «Цифровое образование» появился еще один образовательный сериал – «Киберняни». В нем эксперты из Moneyveo, 10Guards и Cyberlab рассказывают о том, как безопасно пользоваться гаджетами, интернетом и не стать жертвой онлайн-мошенников.

«Все мы слышали истории о том, как хакеры взламывают страницы в соцсетях и почту, получают персональные данные и занимаются фишингом, воруют деньги с банковских карт… Министерство цифровой трансформации заботится о защите украинцев. И мы при поддержке наших партнеров создали образовательный сериал о кибербезопасности. Он поможет украинцам пользоваться смартфоном, ноутбуком и даже роутером, не подвергая риску свои данные», – отметила во время презентации сериала заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан.

В 10 сериях эксперты рассказывают о том, как защитить свои данные и деньги в интернете, генерировать новые пароли, безопасно покупать онлайн, изменить настройки в мессенджерах и более уверенно чувствовать себя среди опасностей цифрового мира.

Создание сериала поддержала компания Moneyveo.

«Как финтех-компании нам очень близка тема инноваций, диджитализации, защиты информации и персональных данных. Мы рады делиться экспертизой в сериале «Киберняни», в котором рассказываем о двух сторонах медали современных онлайн-технологий. С одной стороны, это доступ к разной информации и продуктам, с другой – опасность в онлайн-мире на каждом шагу», – отметила CEO Moneyveo Алена Андроникова.

«В интернете очень много контента про кибербезопасность, но он очень сложный и непонятный для обычного гражданина. Мы увидели, что через портал «Дія. Цифрова освіта» можно донести рекомендации по кибербезопасности до украинцев. Мы пытались все 10 серий сделать немножко с юмором, чтобы это были не какие-то сухие тренинги, а люди запоминали информацию и проходили тесты», – рассказал Юрий Мелащенко, партнер компании Cyberlab, советник секретаря СНБО на общественных началах по вопросам кибербезопасности.

Сериал можно посмотреть на сайте «Дія».

Moneyveo – это лидер онлайн-кредитования в Украине. Первый кредит компания выдала 18 ноября 2013 г. В феврале 2020 года Манивео получила сертификат безопасности данных самого высокого уровня – PCI DSS Service Provider Level 1. Компания работает только с официальными источниками данных.

«Дія. Цифрова освіта» – проект, который дает каждому гражданину Украины свободный доступ к обучению цифровой грамотности. Проект делится на онлайн-составляющую – платформу, где размещены бесплатные курсы по цифровой грамотности, и офлайн-составляющую – сеть партнерских хабов цифрового образования по всей стране, где можно получить доступ к интернету и цифровым гаджетам. Цель проекта – за 3 года обучить цифровой грамотности 6 млн украинцев.