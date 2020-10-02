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Минцифра договорилась о сотрудничестве с Microsoft

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией Microsoft в рамках проекта "Государство в смартфоне". Сотрудничество с Microsoft поможет отцифровать все государственные услуги.

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Об этом сообщает Офис президента Украины.

Как рассказали в ОП, меморандум предусматривает создание на территории Украины облачной инфраструктуры Microsoft Azure и Office 365. Минцифра планирует перевести сервисы "Дія 2.0" на облачные сервисы Azure.

Кроме того, в рамках сотрудничества с Microsoft правительство планирует в течение трех лет привлечь к программе более 100 тысяч опытных ИТ-специалистов.

"Цель меморандума - использовать этот потенциал, чтобы сделать Украину лучшим местом для жизни и помочь украинским компаниям стать более конкурентными благодаря обеспечению доступности последних технологий", - отметил гендиректор представительства Microsoft в Украине Ян Петер Де Йонг.

Напомним, в середине сентября Кабинет министров расширил возможности цифрового паспорта гражданина. Речь идет о цифровом документе в мобильном приложении "Дія".

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Новости Украины MicrosoftсотрудничествоКабинет Министров Украиныгосударство в смартфоне