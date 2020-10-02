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Мінцифра домовилася про співпрацю з Microsoft

Київ, П'ятниця 02 жовтня 2020 18:41
Мінцифра домовилася про співпрацю з Microsoft
Фото: логотип Microsoft (flickr.com jeepersmedia)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум про співпрацю з американською компанією Microsoft в рамках проекту "Держава у смартфоні". Співпраця з Microsoft допоможе відцифрувати всі державні послуги.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Як розповіли в ОП, меморандум передбачає створення на території України хмарної інфраструктури Microsoft Azure та Office 365. Мінцифра планує перевести сервіси "Дія 2.0" на хмарні сервіси Azure.

Крім того, в рамках співпраці з Microsoft уряд планує впродовж трьох років залучити до програми понад 100 тисяч досвідчених ІТ-спеціалістів.

"Мета меморандуму - використати цей потенціал, щоб зробити Україну кращим місцем для життя та допомогти українським компаніям стати більш конкурентними завдяки забезпеченню доступності останніх технологій", - зазначив гендиректор представництва Microsoft в Україні Ян Петер Де Йонг.

Нагадаємо, в середині вересня Кабінет міністрів розширив можливості цифрового паспорту громадянина. Мова йде про цифровий документ в мобільному додатку "Дія".

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