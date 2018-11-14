ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Мінспорту посилило боротьбу із допінгом

Новини » Спорт    14.11.2018 - 19:35
Мінспорту посилило боротьбу із допінгом
Фото: підписання угоди (dsmsu.gov.ua)

Україна підписала угоду із антидопінговим центром Польщі

Міністерство молоді та спорту України у середу, 14 листопада, підписало угоду про співпрацю між Національним антидопінговим центром України (НАДЦ) та Антидопінговим агентством Польщі (ПолАДА). про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства.

Як заявив під час підписання документу міністр спорту Ігор Жданов, угода посилить позиції України в боротьбі з допінгом. Зазначається, що метою документа про співпрацює є налагодження взаємин між країнами у спільних діях щодо запобігання використання допінгу у спорті, у відповідності до Всесвітнього антидопінгового кодексу 2015 та міжнародних стандартів.

 

"Наше завдання - посилювати та поширювати антидопінгову діяльність, а також надати Україні кращі практики, що має Польща. Окрім того, зробити все можливе аби Україна найкращим чином брала участь у міжнародних змаганнях", - сказав  директор ПолАДА Міхал Ринковськи.

Нагадаємо, нещодавно українську легкоатлетка Аліну Цвілій тимчасово відсторонили від участі в змаганнях через порушення антидопінгових правил. Допінг-проба 24-річної українки, яка датується 4 вересня 2018 року, виявилася позитивною. У ній виявили заборонену речовину триметазидин.

МОК призупинив фінансування IBU через корупцію і допінг Четверо російських легкоатлетів дискваліфіковані за допінг
Новини України допинг
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся