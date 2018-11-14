Мінспорту посилило боротьбу із допінгом

Фото: підписання угоди (dsmsu.gov.ua)

Україна підписала угоду із антидопінговим центром Польщі

Міністерство молоді та спорту України у середу, 14 листопада, підписало угоду про співпрацю між Національним антидопінговим центром України (НАДЦ) та Антидопінговим агентством Польщі (ПолАДА). про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства.

Як заявив під час підписання документу міністр спорту Ігор Жданов, угода посилить позиції України в боротьбі з допінгом. Зазначається, що метою документа про співпрацює є налагодження взаємин між країнами у спільних діях щодо запобігання використання допінгу у спорті, у відповідності до Всесвітнього антидопінгового кодексу 2015 та міжнародних стандартів.

"Наше завдання - посилювати та поширювати антидопінгову діяльність, а також надати Україні кращі практики, що має Польща. Окрім того, зробити все можливе аби Україна найкращим чином брала участь у міжнародних змаганнях", - сказав директор ПолАДА Міхал Ринковськи.

Нагадаємо, нещодавно українську легкоатлетка Аліну Цвілій тимчасово відсторонили від участі в змаганнях через порушення антидопінгових правил. Допінг-проба 24-річної українки, яка датується 4 вересня 2018 року, виявилася позитивною. У ній виявили заборонену речовину триметазидин.