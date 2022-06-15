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Минспорта инициирует санкции против трех журналистов-пропагандистов из РФ

Фото: российский журналист Дмитрий Губерниев (guberniev.tv)
Автор: Валерия Полищук

Министерство молодежи и спорта Украины инициировало введение санкций против трех российских спортивных журналистов-пропагандистов. В частности, Дмитрия Губерниева, Антона Анисимова, Андрея Сидорчика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минспорта Украины в Facebook.

Предложения ведомства уже переданы в Министерство иностранных дел и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Эти так называемые спортивные "журналисты", "комментаторы" и "телеведущие" публично призывают к войне против Украины и поддерживают военные преступления России на нашей территории", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Губерниев, Анисимов и Сидорчик позволяют себе неприемлемые высказывания по поводу украинских спортсменов.

В Минспорта добавили, что на рассмотрении Кабмина находится еще один перечень из 10 кандидатов в санкционный список.

В их числе президент международной федерации шахмат, россиянин Аркадий Дворкович, шахматист из Крыма Сергей Карякин, функционеры "Юнармии" Никита Нагорный, Виктор Кауров, Светлана Хоркина, депутаты госдумы Валентина Терешкова, Анатолий Карпов и другие.

Напомним, Украина арестовала 53 млн гривен активов российского олигарха Михаила Фридмана.

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