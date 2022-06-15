RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мінспорту ініціює санкції проти трьох журналістів-пропагандистів з РФ

Фото: російський журналіст Дмитро Губернієв (guberniev.tv)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство молоді та спорту України ініціювало введення санкцій проти трьох російських спортивних журналістів-пропагандистів. Зокрема, Дмитра Губернієва, Антона Анісімова, Андрія Сидорчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінспорту України в Facebook.

Пропозиції відомства вже передані до Міністерства закордонних справ та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Ці так звані спортивні "журналісти", "коментатори" і" телеведучі "публічно закликають до війни проти України і підтримують військові злочини Росії на нашій території", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що Губернієв, Анісімов і Сидорчик дозволяють собі неприйнятні висловлювання з приводу українських спортсменів.

У Мінспорту додали, що на розгляді Кабміну знаходиться ще один перелік з 10 кандидатів до списку санкцій.

У їх числі президент Міжнародної федерації шахів, росіянин Аркадій Дворкович, шахіст з Криму Сергій Карякін, функціонери "Юнармії" Микита Нагорний, Віктор Кауров, Світлана Хоркіна, депутати Держдуми Валентина Терешкова, Анатолій Карпов та інші.

Нагадаємо, Україна заарештувала 53 млн гривень активів російського олігарха Михайла Фрідмана.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство молоді та спортуСанкції проти РосіїВійна Росії проти України