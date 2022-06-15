Минспорта инициирует санкции против трех журналистов-пропагандистов из РФ
Министерство молодежи и спорта Украины инициировало введение санкций против трех российских спортивных журналистов-пропагандистов. В частности, Дмитрия Губерниева, Антона Анисимова, Андрея Сидорчика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минспорта Украины в Facebook.
Предложения ведомства уже переданы в Министерство иностранных дел и Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
"Эти так называемые спортивные "журналисты", "комментаторы" и "телеведущие" публично призывают к войне против Украины и поддерживают военные преступления России на нашей территории", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что Губерниев, Анисимов и Сидорчик позволяют себе неприемлемые высказывания по поводу украинских спортсменов.
В Минспорта добавили, что на рассмотрении Кабмина находится еще один перечень из 10 кандидатов в санкционный список.
В их числе президент международной федерации шахмат, россиянин Аркадий Дворкович, шахматист из Крыма Сергей Карякин, функционеры "Юнармии" Никита Нагорный, Виктор Кауров, Светлана Хоркина, депутаты госдумы Валентина Терешкова, Анатолий Карпов и другие.
Напомним, Украина арестовала 53 млн гривен активов российского олигарха Михаила Фридмана.