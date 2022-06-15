Мінспорту ініціює санкції проти трьох журналістів-пропагандистів з РФ

Міністерство молоді та спорту України ініціювало введення санкцій проти трьох російських спортивних журналістів-пропагандистів. Зокрема, Дмитра Губернієва, Антона Анісімова, Андрія Сидорчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінспорту України в Facebook .

Пропозиції відомства вже передані до Міністерства закордонних справ та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Ці так звані спортивні "журналісти", "коментатори" і" телеведучі "публічно закликають до війни проти України і підтримують військові злочини Росії на нашій території", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що Губернієв, Анісімов і Сидорчик дозволяють собі неприйнятні висловлювання з приводу українських спортсменів.

У Мінспорту додали, що на розгляді Кабміну знаходиться ще один перелік з 10 кандидатів до списку санкцій.

У їх числі президент Міжнародної федерації шахів, росіянин Аркадій Дворкович, шахіст з Криму Сергій Карякін, функціонери "Юнармії" Микита Нагорний, Віктор Кауров, Світлана Хоркіна, депутати Держдуми Валентина Терешкова, Анатолій Карпов та інші.