ru ua
Ср, 15 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Мінспорту ініціює санкції проти трьох журналістів-пропагандистів з РФ

Новость на русском →
Київ, Середа 15 червня 2022 10:58
Мінспорту ініціює санкції проти трьох журналістів-пропагандистів з РФ Фото: російський журналіст Дмитро Губернієв (guberniev.tv)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство молоді та спорту України ініціювало введення санкцій проти трьох російських спортивних журналістів-пропагандистів. Зокрема, Дмитра Губернієва, Антона Анісімова, Андрія Сидорчика.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Мінспорту України в Facebook.

Пропозиції відомства вже передані до Міністерства закордонних справ та Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Ці так звані спортивні "журналісти", "коментатори" і" телеведучі "публічно закликають до війни проти України і підтримують військові злочини Росії на нашій території", - йдеться в повідомленні.

У відомстві підкреслили, що Губернієв, Анісімов і Сидорчик дозволяють собі неприйнятні висловлювання з приводу українських спортсменів.

У Мінспорту додали, що на розгляді Кабміну знаходиться ще один перелік з 10 кандидатів до списку санкцій.

У їх числі президент Міжнародної федерації шахів, росіянин Аркадій Дворкович, шахіст з Криму Сергій Карякін, функціонери "Юнармії" Микита Нагорний, Віктор Кауров, Світлана Хоркіна, депутати Держдуми Валентина Терешкова, Анатолій Карпов та інші.

Нагадаємо, Україна заарештувала 53 млн гривень активів російського олігарха Михайла Фрідмана.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство молоді та спорту Санкції проти Росії Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
Зеленський закликав Захід негайно надати протиракетну зброю Україні
DAILY
Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Що відбувається в "Слузі народу" і як війна змінила партію Зеленського