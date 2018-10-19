В Минспорта анонсировали увеличение зарплат тренерам ДЮСШ

Фото: министр молодежи и спорта Игорь Жданов (РБК-Украина)

Со следующего года тренеры детско-юношеских спортшкол будут получать на 20% больше

Начиная с 1 января 2019 года зарплата тренеров детско-юношеских спортшкол (ДЮСШ) может вырасти на 20%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Отмечается, что министерство разработало новый проект постановления Кабинета Министров "О повышении оплаты труда тренеров-преподавателей".

"Данный нормативно-правовой акт предусматривает повышение с 1 января 2019 года должностных окладов, определенных на основе Единой тарифной сетки на 10%, тренерам-преподавателям ДЮСШ за счет предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам", - сообщили в пресс-службе.

В целом предполагается, что благодаря проекту правительственного решения, заработная плата тренеров-преподавателей ориентировочно возрастет на 20%.

"Сейчас вышеупомянутый документ проходит процесс согласования с соответствующими центральными органами исполнительной власти", - добавили в Минспорта.

Отметим, в 2017 году Кабинетом Министров Украины были приняты соответствующие постановления, относительно повышения размера правительственных стипендий для личных тренеров, которые готовят спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, а также в 3-5 раз поднят зарплаты главных и старших тренеров штатных сборных. Кроме того, на два тарифных разряда была увеличена оплата труда 15000 тренеров ДЮСШ.

Добавим, что в ходе обсуждений проекта госбюджета 2019 года Кабинет министров предлагает Верховной раде отказаться от повышения зарплат судьям.