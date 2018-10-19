ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Минспорта анонсировали увеличение зарплат тренерам ДЮСШ

Новости » Общество    19.10.2018 - 23:52
Фото: министр молодежи и спорта Игорь Жданов (РБК-Украина)
Фото: министр молодежи и спорта Игорь Жданов (РБК-Украина)

Со следующего года тренеры детско-юношеских спортшкол будут получать на 20% больше

Начиная с 1 января 2019 года зарплата тренеров детско-юношеских спортшкол (ДЮСШ) может вырасти на 20%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Отмечается, что министерство разработало новый проект постановления Кабинета Министров "О повышении оплаты труда тренеров-преподавателей".

"Данный нормативно-правовой акт предусматривает повышение с 1 января 2019 года должностных окладов, определенных на основе Единой тарифной сетки на 10%, тренерам-преподавателям ДЮСШ за счет предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам", - сообщили в пресс-службе.

В целом предполагается, что благодаря проекту правительственного решения, заработная плата тренеров-преподавателей ориентировочно возрастет на 20%.

"Сейчас вышеупомянутый документ проходит процесс согласования с соответствующими центральными органами исполнительной власти", - добавили в Минспорта.

Отметим, в 2017 году Кабинетом Министров Украины были приняты соответствующие постановления, относительно повышения размера правительственных стипендий для личных тренеров, которые готовят спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, а также в 3-5 раз поднят зарплаты главных и старших тренеров штатных сборных. Кроме того, на два тарифных разряда была увеличена оплата труда 15000 тренеров ДЮСШ.

Добавим, что в ходе обсуждений проекта госбюджета 2019 года Кабинет министров предлагает Верховной раде отказаться от повышения зарплат судьям.

Бекхэм предложил Зидану пост главного тренера в своем клубе Свитолина тренируется под руководством нового наставника
Новости Украины Министерство по делам семьи, молодежи и спортатренер Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь