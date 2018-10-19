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У Мінмолодьспорту анонсували збільшення зарплат тренерам ДЮСШ

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 23:52
Фото: міністр молоді і спорту Ігор Жданов (РБК-Україна)
Фото: міністр молоді і спорту Ігор Жданов (РБК-Україна)

З наступного року тренери дитячо-юнацьких спортшкіл отримуватимуть на 20% більше

Починаючи з 1 січня 2019 року зарплата тренерів дитячо-юнацьких спортшкіл (ДЮСШ) може зрости на 20%. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінмолодьспорту.

Зазначається, що міністерство розробило новий проект постанови Кабінету Міністрів "Про підвищення оплати праці тренерів-викладачів". 

"Даний нормативно-правовий акт передбачає підвищення з 1 січня 2019 року посадових окладів, визначених на основі Єдиної тарифної сітки на 10%, тренерам-викладачам ДЮСШ за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" - повідомили у прес-службі.

Загалом передбачається, що завдяки проекту урядового рішення, заробітна плата тренерів-викладачів орієнтовно зросте на 20%.

"Наразі вищезгаданий документ проходить процес узгодження із відповідними центральними органами виконавчої влади", - додали в Мінмолодьспорту.

Нагадаємо,  у 2017 році Кабінетом Міністрів України були прийняті відповідні постанови, щодо підвищення розміру урядових стипендій для особистих тренерів, які готують спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор, а також у 3-5 разів піднято зарплати головних і старших тренерів штатних збірних. Окрім того, на два тарифні розряди було збільшено оплату праці 15000 тренерів ДЮСШ.

Додамо, що у ході обговорень проекту держбюджету 2019 року Кабінет міністрів пропонує Верховній раді відмовитися від підвищення зарплат суддям.

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