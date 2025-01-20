Мінсоцполітики запустило платформу допомоги з реабілітації українців

Україна забезпечує своїх громадян засобами необхідної їм реабілітації. Для полегшення цього процесу було запущено окрему платформу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Міністерства соціальної політики України.
"Держава гарантує забезпечення високоякісними сучасними протезами та іншими засобами реабілітації, що дають змогу відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя", - йдеться на порталі Мінсоцполітики.
У межах програми українці можуть не лише безоплатно отримати протез або інший засіб реабілітації, а й послуги з його ремонту, заміни та обслуговування.
"Вам нададуть підтримку на всіх етапах - від подання заяви й до отримання самого виробу", - сказали в міністерстві.
Протезно-ортопедичні вироби
Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду
Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому
Засоби пересування
Меблі та оснащення
Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією
Нагадаємо, що наприкінці минулого року Кабінет міністрів України спростив порядок отримання протезів. Це стосується учасників бойових дій з ампутаціями рук або ніг.
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