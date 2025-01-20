Мінсоцполітики запустило платформу допомоги з реабілітації українців

"Держава гарантує забезпечення високоякісними сучасними протезами та іншими засобами реабілітації, що дають змогу відновити втрачені функції, адаптуватися до нових умов та повернутися до активного соціального життя", - йдеться на порталі Мінсоцполітики.

У межах програми українці можуть не лише безоплатно отримати протез або інший засіб реабілітації, а й послуги з його ремонту, заміни та обслуговування.

"Вам нададуть підтримку на всіх етапах - від подання заяви й до отримання самого виробу", - сказали в міністерстві.

Засобами реабілітації є:

Протезно-ортопедичні вироби

протези, зокрема протези молочної залози;

ортези;

ортопедичне взуття;

Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду

рукавиці;

наколінники;

подушки абдукційні;

подушки протипролежневі;

вкладиші із силіконової або гелевої композиції для кукс;

комплект чохлів для кукс верхніх та нижніх кінцівок;

крісла-стільці;

сидіння для ванни, сидіння для душу, табурети та стільці для душу;

туалетні опори;

східці, підставка для ванни.

Допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому

палиці, зокрема тактильні (білі тростини);

милиці, ходунки.

Засоби пересування

крісла-каталки;

низькоактивні крісла колісні;

середньоактивні крісла колісні;

активні крісла колісні;

багатофункціональні крісла колісні;

крісла колісні з електроприводом;

електроскутери;

дорожні крісла колісні;

коляски малогабаритні;

триколісні велосипеди

підйомники пересувні, підйомники стаціонарні.

Меблі та оснащення

столи;

вертикалізатори;

ліжка, матраци протипролежневі;

стінки шведські;

бруси та поручні.

Спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією