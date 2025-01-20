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Минсоцполитики запустило платформу помощи по реабилитации украинцев

Фото: Украина обеспечивает граждан средствами реабилитации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина обеспечивает своих граждан средствами необходимой им реабилитации. Для облегчения этого процесса была запущена отдельная платформа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства социальной политики Украины.

"Государство гарантирует обеспечение высококачественными современными протезами и другими средствами реабилитации, позволяющими восстановить утраченные функции, адаптироваться к новым условиям и вернуться к активной социальной жизни", - говорится на портале Минсоцполитики.

В рамках программы украинцы могут не только бесплатно получить протез или другое средство реабилитации, но и услуги по его ремонту, замене и обслуживанию.

"Вам окажут поддержку на всех этапах - от подачи заявления и до получения самого изделия", - сказали в министерстве.

Средствами реабилитации являются:

Протезно-ортопедические изделия

  • протезы, в частности протезы молочной железы;
  • ортезы;
  • ортопедическая обувь;

Специальные средства для самообслуживания и ухода

  • перчатки;
  • наколенники;
  • подушки абдукционные;
  • подушки противопролежневые;
  • вкладыши из силиконовой или гелевой композиции для кукс;
  • комплект чехлов для кукс верхних и нижних конечностей;
  • кресла-стулья;
  • сиденья для ванны, сиденья для душа, табуреты и стулья для душа;
  • туалетные опоры;
  • ступени, подставка для ванны.

Вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема

  • палки, в частности тактильные (белые трости);
  • костыли, ходунки.

Средства передвижения

  • кресла-каталки;
  • низкоактивные кресла колесные;
  • среднеактивные кресла колесные;
  • активные кресла колесные;
  • многофункциональные кресла колесные;
  • кресла колесные с электроприводом;
  • электроскутеры;
  • дорожные кресла колесные;
  • коляски малогабаритные;
  • трехколесные велосипеды
  • подъемники передвижные, подъемники стационарные.

Мебель и оснащение

  • столы;
  • вертикализаторы;
  • кровати, матрасы противопролежневые;
  • стенки шведские;
  • брусья и поручни.

Специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией

  • мобильные телефоны, планшеты;
  • световые сигнализаторы;
  • вибросигнализаторы "Ночная няня";
  • устройство для определения уровня жидкости.

 

Напомним, что в конце прошлого года Кабинет министров Украины упростил порядок получения протезов. Это касается участников боевых действий с ампутациями рук или ног.

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