Минсоцполитики запустило платформу помощи по реабилитации украинцев

Украина обеспечивает своих граждан средствами необходимой им реабилитации. Для облегчения этого процесса была запущена отдельная платформа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Министерства социальной политики Украины.
"Государство гарантирует обеспечение высококачественными современными протезами и другими средствами реабилитации, позволяющими восстановить утраченные функции, адаптироваться к новым условиям и вернуться к активной социальной жизни", - говорится на портале Минсоцполитики.
В рамках программы украинцы могут не только бесплатно получить протез или другое средство реабилитации, но и услуги по его ремонту, замене и обслуживанию.
"Вам окажут поддержку на всех этапах - от подачи заявления и до получения самого изделия", - сказали в министерстве.
Протезно-ортопедические изделия
Специальные средства для самообслуживания и ухода
Вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема
Средства передвижения
Мебель и оснащение
Специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией
Напомним, что в конце прошлого года Кабинет министров Украины упростил порядок получения протезов. Это касается участников боевых действий с ампутациями рук или ног.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.