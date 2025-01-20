Минсоцполитики запустило платформу помощи по реабилитации украинцев

"Государство гарантирует обеспечение высококачественными современными протезами и другими средствами реабилитации, позволяющими восстановить утраченные функции, адаптироваться к новым условиям и вернуться к активной социальной жизни", - говорится на портале Минсоцполитики.

В рамках программы украинцы могут не только бесплатно получить протез или другое средство реабилитации, но и услуги по его ремонту, замене и обслуживанию.

"Вам окажут поддержку на всех этапах - от подачи заявления и до получения самого изделия", - сказали в министерстве.

Средствами реабилитации являются:

Протезно-ортопедические изделия

протезы, в частности протезы молочной железы;

ортезы;

ортопедическая обувь;

Специальные средства для самообслуживания и ухода

перчатки;

наколенники;

подушки абдукционные;

подушки противопролежневые;

вкладыши из силиконовой или гелевой композиции для кукс;

комплект чехлов для кукс верхних и нижних конечностей;

кресла-стулья;

сиденья для ванны, сиденья для душа, табуреты и стулья для душа;

туалетные опоры;

ступени, подставка для ванны.

Вспомогательные средства для личной подвижности, перемещения и подъема

палки, в частности тактильные (белые трости);

костыли, ходунки.

Средства передвижения

кресла-каталки;

низкоактивные кресла колесные;

среднеактивные кресла колесные;

активные кресла колесные;

многофункциональные кресла колесные;

кресла колесные с электроприводом;

электроскутеры;

дорожные кресла колесные;

коляски малогабаритные;

трехколесные велосипеды

подъемники передвижные, подъемники стационарные.

Мебель и оснащение

столы;

вертикализаторы;

кровати, матрасы противопролежневые;

стенки шведские;

брусья и поручни.

Специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией