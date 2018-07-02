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Минсоцполитики закупит спецавтобусы для общин, которые введут службу перевозок людей на колясках

НовостиПолитика    02.07.2018 - 18:12
Иллюстративное фото (Public Domain Pictures)
Иллюстративное фото (Public Domain Pictures)

Сейчас нарабатывается механизм применения принципа "Деньги ходят за человеком"

30 специальных автобусов будет закуплено для общин, которые на своей территории введут службу перевозок людей на колясках. Об этом сообщил министр социальной политики Украины Андрей Рева, передает пресс-служба Минсоцполитики.

"Некоторыми общинами создается служба перевозок людей на колясках, и сейчас проходит соответствующий конкурс - тридцать таких автобусов будет закуплено и передано таким территориальным общинам", - заявил Рева.

По словам министра, сейчас нарабатывается механизм применения принципа "Деньги ходят за человеком" к обеспечению людей с инвалидностью автомобилями, что даст людям возможность выбирать продукт по собственному желанию в соответствии с индивидуальными потребностями.

"Если раньше автомобили навязывались людям, то сегодня мы работаем над разработкой механизма, когда те, кто нуждается в автомобиле, будут получать деньги на его приобретение на собственный выбор, по тому же принципу, по которому происходит процесс обеспечения жильем", - пояснил министр.

Напомним, в мае в Минсоцполитики уточнили, кто сможет претендовать на субсидии.

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Теги публикации: транспорт, инвалиды, Министерство социальной политики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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