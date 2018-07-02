Мінсоцполітики закупить спецавтобуси для громад, які запровадять службу перевезень людей на візках

Наразі напрацьовується механізм застосування принципу "Гроші ходять за людиною"

30 спеціальних автобусів буде закуплено для громад, які на своїй території запровадять службу перевезень людей на візках. Про це повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає прес-служба Мінсоцполітики.

"Деякими громадами створюється служба перевезень людей на візках, і зараз проходить відповідний конкурс - тридцять таких автобусів буде закуплено та передано таким територіальним громадам", - заявив Рева.

За словами міністра, наразі напрацьовується механізм застосування принципу "Гроші ходять за людиною" до забезпечення людей з інвалідністю автомобілями, що надасть людям можливість обирати продукт за власним бажанням у відповідності до індивідуальних потреб.

"Якщо раніше автомобілі нав'язувались людям, то сьогодні ми працюємо над розробленням механізму, коли ті, хто потребує автомобіля, отримуватимуть гроші на його придбання на власний вибір, за тим самим принципом, за яким відбувається процес забезпечення житлом", - пояснив міністр.

При цьому Рева зазначив, що потрібно встановити пріоритетність забезпечення у відповідності до категорій. За його словами, у першу чергу, мають бути забезпечені автомобілем ті люди з інвалідністю, які працюють.

"Адже їм доводиться діставатися роботи їдучи в переповненому громадському транспорті, що може бути не просто незручно, але й унеможливити поїздку", - заявив міністр.

Нагадаємо, у травні у Мінсоцполітики уточнили, хто зможе претендувати на субсидії.