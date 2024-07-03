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Мінсоцполітики виплатило допомогу ВПО за останній місяць та пояснило затримку

Фото: Виплати для ВПО за червень поступили в повному обсязі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики в повному обсязі профінансувало виплати компенсації на проживання внутрішньо переміщеним особам за червень. Загалом на виплати для ВПО було спрямовано близько 2,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"Тобто всім, хто має право на їх отримання, кошти поступили на банківські рахунки до кінця місяця", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, після витрат на безпеку та оборону країни, на яку кошти спрямовуються першочергово, соціальні виплати залишаються другими за значимістю. Їх фінансування є пріоритетним і відбувається завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Затримка виплат

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших - 2000 гривень. Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця.

Раніше в Мінреінтеграції заявили, що на гарячу лінію міністерства почастішали звернення ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня.

Після цього у Мінсоцполітики повідомили, що усі, хто не отримав гроші  першому виплатному періоді (15 червня), отримають їх до кінця місяця.

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Міністерство соціальної політикиВнутрішньо переміщені особи