Мінсоцполітики виплатило допомогу ВПО за останній місяць та пояснило затримку

"Тобто всім, хто має право на їх отримання, кошти поступили на банківські рахунки до кінця місяця", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, після витрат на безпеку та оборону країни, на яку кошти спрямовуються першочергово, соціальні виплати залишаються другими за значимістю. Їх фінансування є пріоритетним і відбувається завдяки підтримці міжнародних партнерів.

Затримка виплат

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших - 2000 гривень. Гроші повинні виплачуватися 15 та 28 числа кожного місяця.

Раніше в Мінреінтеграції заявили, що на гарячу лінію міністерства почастішали звернення ВПО щодо затримки виплат у першому виплатному періоді червня.

Після цього у Мінсоцполітики повідомили, що усі, хто не отримав гроші першому виплатному періоді (15 червня), отримають їх до кінця місяця.