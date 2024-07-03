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Минсоцполитики выплатило помощь ВПЛ за последний месяц и пояснило задержку

Фото: Выплаты для ВПЛ за июнь поступили в полном объеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство социальной политики в полном объеме профинансировало выплаты компенсации на проживание внутренне перемещенным лицам за июнь. В целом на выплаты для ВПЛ было направлено около 2,9 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"То есть всем, кто имеет право на их получение, средства поступили на банковские счета до конца месяца", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, после расходов на безопасность и оборону страны, на которую средства направляются в первую очередь, социальные выплаты остаются вторыми по значимости. Их финансирование является приоритетным и происходит благодаря поддержке международных партнеров.

Задержка выплат

Внутри перемещенные лица получают пособие на проживание в таких объемах: для лиц с инвалидностью и детей – 3000 гривен; для других – 2000 гривен. Деньги должны выплачиваться 15 и 28 числа каждого месяца.

Ранее в Минреинтеграции заявили, что на горячую линию министерства участились обращения ВПЛ по поводу задержки выплат в первом выплатном периоде июня.

После этого в Минсоцполитики сообщили, что все, кто не получил деньги в первом выплатном периоде (15 июня), получат их до конца месяца.

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Министерство социальной политикиВнутренне перемещенные лица