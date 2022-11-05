ua ru
Сб, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минсоцполитики ответили, будет ли индексация пенсий

Новина українською →
Украина, Суббота 05 ноября 2022 14:43
В Минсоцполитики ответили, будет ли индексация пенсий Фото: индексация пенсий планируется в 2023 году (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Закон о государственном бюджете Украины на 2023 год предусматривает увеличение расходов на Пенсионный фонд. Плановая индексация пенсий состоится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики Оксаны Жолнович в эфире телемарафона.

"Наш бюджет на 23-й год наконец-то утвержден. Соответственно 21 миллиард добавлен Министерству социальной политики по сравнению с прошлым годом. И это позволит нам говорить об увеличении средств для пенсионеров. Мы планируем провести индексацию, так, как мы и обещали, соответственно уже понемножку будет наполнять этот бюджет", - сказала она.

Напомним, ко второму чтению в государственном бюджете на 2023 год расходы на Пенсионный фонд Украины были увеличены на 38,9 млрд. гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии Индексация зарплат и пенсий
NEWS
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины