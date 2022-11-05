В Минсоцполитики ответили, будет ли индексация пенсий

"Наш бюджет на 23-й год наконец-то утвержден. Соответственно 21 миллиард добавлен Министерству социальной политики по сравнению с прошлым годом. И это позволит нам говорить об увеличении средств для пенсионеров. Мы планируем провести индексацию, так, как мы и обещали, соответственно уже понемножку будет наполнять этот бюджет", - сказала она.