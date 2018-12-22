В Минсоцполитики сообщили о снижении безработицы

Иллюстративное фото (УНИАН)

В 2018 году единый социальный взнос начали платить полмиллиона людей

По данным Министерства социальной политики Украины, уровень безработицы в 2018 году снизился до 8,9%. Об этом на пресс-конференции по итогам работы ведомства в 2018 году, сказал министр Андрей Рева, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Министр отметил, что почти полмиллиона людей начали платить единый социальный взнос.

"А с января у нас будет введение института карьерного советника. Мы нацелены провести комплексные реформы рынка труда для повышения конкурентоспособности", - сообщил он.

Рева также напомнил, что с января 2019 года вырастет минимальная зарплата.

"Основными задачами в сфере труда является защита работающего населения. В следующем году минимальная зарплата еще вырастет. Она составит с января больше 4 тысяч гривен. Реальная заработная плата выросла в прошлом году. На рынке труда наблюдаются положительные тенденции", - сказал министр.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 301,0 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре.

Напомним, что по методологии Международной организации труда, во II квартале 2018 года количество безработных в Украине уменьшилась до 1,5 млн человек; количество занятого населения в возрасте 15-70 лет составило 16,5 млн человек. Уровень безработицы среди экономически активного населения в возрасте во II квартале 2018 года составил 8,3%.