У Мінсоцполітики повідомили про зниження безробіття

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У 2018 році єдиний соціальний внесок почали платити півмільйона людей

За даними Міністерства соціальної політики України, рівень безробіття у 2018 році знизився до 8,9%. Про це на прес-конференції за підсумками роботи відомства у 2018 році сказав міністр Андрій Рева, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Міністр зазначив, що майже півмільйона людей почали платити єдиний соціальний внесок.

"А з січня у нас буде запровадження інституту кар'єрного радника. Ми націлені провести комплексні реформи ринку праці для підвищення конкурентоспроможності", - повідомив він.

Рева також нагадав, що з січня 2019 року зросте мінімальна зарплата.

"Основними завданнями в сфері праці є захист працюючого населення. В наступному році мінімальна зарплата ще зросте. Вона становитиме з січня більше 4 тисяч гривень. Реальна заробітна плата зросла в минулому році. На ринку праці спостерігаються позитивні тенденції", - сказав міністр.

Як повідомляло РБК-Україна, у листопаді 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 301,0 тисяч безробітних, що на 29,6 тисяч більше, ніж у жовтні.

Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб; кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,5 млн чоловік. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці в II кварталі 2018 року склав 8,3%.