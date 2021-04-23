Минсоцполитики презентовало законы о системе пенсионных накоплений: что они предлагают

Указано, что доработанные редакции проектов законов министерство направило в комитет Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Что предлагают проекты

Доработанные документы расширяют охват системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий и уменьшают гендерный разрыв в размере пенсий, включают в число участников системы людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, являются родителями-воспитателями детских домов семейного типа, патронатными воспитателями.

Обновленную систему накоплений хотят ввести без повышения нагрузки на бизнес и людей, а за счет уменьшения размера единого взноса на общеобязательное социальное страхование и уменьшения ставки налога с доходов физических лиц.

Документы предлагают украинцам возможности управлять своими пенсионными накоплениями через "единое окно" с множественными точками доступа. Гражданин сможет выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии своего счета и совершенных операциях.

"Предоставлять и получать другую информацию с использованием телекоммуникационных сетей через любое устройство, в том числе путем интеграции Единого социального реестра с Единым государственным веб-порталом электронных услуг "Дия", или при личном обращении к администратору Единого социального реестра или соответствующего авторизованного фонда", - указано в сообщении.

Украинцы получат право без ограничений в любой момент переводить свои накопления из одного авторизованного субъекта в другой.

Сбор, хранение и обработка данных о пенсионные накоплениях граждан будет под полным контролем государства в Едином соцреестре в пределах Единой информационной системы социальной сферы.

Предлагается определить основным видом выплат в системе накоплений пожизненную выплату в размере не менее одного прожиточного минимума.

Предусмотрено право гражданина самостоятельно выбирать вид выплаты (пожизненная, одноразовая, на определенный срок) на сумму, превышающую необходимую для выплаты пожизненной пенсии в размере прожиточного минимума.

Кроме того, в ряде случаев человек сможет забрать свои накопления единоразово, независимо от возраста.