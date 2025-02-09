У Мінсоцполітики пояснили ситуацію з виплатами для ВПО

Як значили в міністерстві, з 1 березня відбудеться автоматичне перепризначення виплат для всіх ВПО, які наразі є отримувачами денег, ще на один 6-місячний період за умови відповідності критеріям. Виплати буде продовжено автоматично і без додаткових звернень.

Раніше уряд вчергове продовжив виплати для частини переселенців. Розмір виплат з держбюджету складає 2 000 грн - для дорослих і 3 000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю.

Хто має право на виплати

Зараз в Україні близько 3,7 млн внутрішньо переміщених осіб. У 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали компенсацію на проживання на загальну суму 73,2 млрд гривень. Однак з 1 березня 2024 року умови змінилися, а вимоги були посилені. У результаті кількість тих, хто отримує виплати, скоротилися більш ніж удвічі до 1,2 млн осіб.

Потім Кабінет міністрів ухвалив рішення про продовження виплат на проживання для частини внутрішньо переселених осіб після 1 вересня 2024 року.

Без додаткового звернення на наступний шестимісячний період продовжені виплати:

Особам пенсійного віку, які отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму (9 444 гривень),

Особам з інвалідністю I чи II групи, дитям з інвалідністю віком до 18 років, дитям з важкими захворюваннями

Дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батькам-вихователям, прийомним батькам та опікунам (піклувальникам).

Іншим претендентам для продовження виплат потрібно подати заяву.

Субсидія на оренду житла

Як зазначили в Мінсоцполітики, для тих ВПО, які не отримують виплати на проживання, став доступним новий вид виплат з держбюджету - субсидія на оренду житла.

Субсидією на оренду житла можуть скористатися внутрішньо переміщені особи, які:

виїхали з окупованих РФ регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України,

в яких житло знищене або непридатне для проживання,

хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього,

орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.