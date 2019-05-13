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Гройсман назвал долю неплатежей за коммуналку среди получателей субсидий

Новости » Экономика    13.05.2019 - 11:55
Гройсман назвал долю неплатежей за коммуналку среди получателей субсидий
Фото: Владимир Гройсман (Виталий Носач, РБК-Украина)

В правительстве довольны цифрами

Среди граждан Украины, которые получили субсидию в денежной форме, доля неплатежей за коммунальные услуги составляет 15-25% в зависимости от региона. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Гройсман отметил, что в правительстве не считают эту статистику плохой и обвинил паникеров в попытке это накручивать.

"Это деньги людей, и не надо за них решать, куда эти деньги девать. Потребитель будет пытаться беречь эти средства, экономить, чтобы оставить часть этих денег себе", - добавил он.

Премьер также отметил, что монетизация субсидий - это не эксперимент и практика будет продолжена.

"Далее у нас на очереди - монетизировать все льготы", - подчеркнул он.

Напомним, что с 1 марта 2019 года субсидии начали выплачивать деньгами. Монетизированные субсидии пенсионерам выплачивают вместе с пенсией через банк или Укрпоштой. Остальные получают субсидии через Ощадбанк.

В правительстве заявили, что всем, кто не имеет задолженности за жилищно-коммунальные услуги, в мае автоматически переназначат субсидию на новый период. Важно, чтобы по состоянию на май не было просроченной больше месяца задолженности по оплате коммунальных услуг, то есть услуг, потребленных в марте. Долги за апрельскую коммуналку не будут приниматься во внимание при переназначении субсидии в мае. Тем, у кого будут долги, будет предложено перейти на безналичные субсидии.

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