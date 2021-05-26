Обучение детей с инвалидностью в спецшколах: в Кабмине отменят прохождение комиссии

Соответствующую информацию сообщил председатель ВСК по расследованию нарушения прав ребенка, заместитель руководителя фракции "Слуга народа" Павел Сушко.

"С отменой постановления, о чем нам уже сообщила министр соцполитики Марина Лазебная, для получения разрешения на обучение такой категории детей родителям не нужно проходить комиссию и ждать ее разрешения. Нужно только обратиться к инклюзивному-ресурсному центра (ИРЦ), где специалисты осмотрят ребенка и предоставят разрешение на обучение в спецшколе", - пояснил нардеп.

Пока же родители таких детей должны после прохождения ИРЦ еще раз проходить комиссию, куда входили чиновники. Указано, что были случаи отказа без причины в приеме на обучение с возможностью круглосуточного пребывания в специальных и специализированных школ.

"Новое постановление обяжет чиновников ходить и проверять, куда и какие дети попали, нет ли каких-то злоупотреблений. Зато родителям не нужно будет ходить на комиссии и доказывать, что их дети имеют особые образовательные потребности, ведь это унизительно. Каждый ребенок в Украине имеет право на доступное и комфортное обучение", - подчеркнул парламентарий.