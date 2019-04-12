В Минсоцполитики объяснили, как выросли пенсии военных

Пенсии военнослужащих и представителей силовых органов выросли вдвое. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

Рева отметил, что в начале прошлого года Кабинет министров принял решение о поэтапном повышении пенсий военным.

"В начале 2018 года было принято решение правительства о поэтапном повышении пенсий военнослужащим и другим представителям силовых органов. Это повышение на первом этапе с 1 января 2018 года в среднем составило 1500 гривен, с 1 января 2019 - это более 750 гривен. Таким образом, пенсионное обеспечение поэтапное должно увеличить пенсии наших силовиков вдвое", - сообщил Рева.

Напомним, ранее глава Минсоцполитики сообщал, что средний размер пенсий для бывших военнослужащих в Украине на сегодняшний день составляет 4682 гривен.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 1 марта 2019 года после повышение пенсий большинство граждан (72%) получают до 3 тысяч гривен, остальные - свыше этой суммы.

Добавим, Пенсионный фонд сообщал, что средний размер пенсии в Украине после повышения по состоянию на 1 марта 2019 года увеличился до 3033 гривен.