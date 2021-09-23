UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минсоцполитики обнародовало нормативы для расчета субсидий в 2021 году

Автор: Александр Белоус

В 2021 году субсидия назначается исходя из единых для всей Украины социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг. Повышенные нормативы будут действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).

В частности, социальная норма жилья для оплаты жилищной услуги - услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом - 13,65 кв. метра общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.

Для оплаты коммунальных услуг - услуг по поставке тепловой энергии для нужд централизованного или автономного отопления; по поставке и распределению природного газа или поставка и распределение электрической энергии для индивидуального отопления независимо от источника и вида энергии - 13,65 кв. метра отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.

Для детских домов семейного типа социальная норма жилья устанавливается в размере отапливаемой площади жилого помещения.

В случае использования для обогрева жилых помещений индивидуальных электроотопительных установок, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, что подтверждается документально, при расчете размера жилищной субсидии в отопительный сезон применяются социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для индивидуального отопления и социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для бытовых нужд.


Как сообщало РБК-Украина, в августе Кабинет министров отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.

Напомним, Кабинет министров будет просить Верховную раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен. По состоянию на 10 сентября на субсидии использовано более 33 млрд гривен из 35,2 млрд гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Субсидии в Украине