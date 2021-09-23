Минсоцполитики обнародовало нормативы для расчета субсидий в 2021 году

В 2021 году субсидия назначается исходя из единых для всей Украины социальных норм жилья и нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг. Повышенные нормативы будут действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики (Минсоцполитики).
В частности, социальная норма жилья для оплаты жилищной услуги - услуги по управлению многоквартирным домом, расходов на управление многоквартирным домом - 13,65 кв. метра общей площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.
Для оплаты коммунальных услуг - услуг по поставке тепловой энергии для нужд централизованного или автономного отопления; по поставке и распределению природного газа или поставка и распределение электрической энергии для индивидуального отопления независимо от источника и вида энергии - 13,65 кв. метра отапливаемой площади на одного человека и дополнительно 35,22 кв. метра на домохозяйство.
Для детских домов семейного типа социальная норма жилья устанавливается в размере отапливаемой площади жилого помещения.
В случае использования для обогрева жилых помещений индивидуальных электроотопительных установок, введенных в эксплуатацию в установленном порядке, что подтверждается документально, при расчете размера жилищной субсидии в отопительный сезон применяются социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для индивидуального отопления и социальные нормативы на коммунальную услугу по снабжению и распределению электрической энергии для бытовых нужд.
Как сообщало РБК-Украина, в августе Кабинет министров отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий. Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.
Напомним, Кабинет министров будет просить Верховную раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен. По состоянию на 10 сентября на субсидии использовано более 33 млрд гривен из 35,2 млрд гривен.