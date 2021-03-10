Минсоцполитики назвало средний размер субсидии в Украине

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг получает около 3 миллионов домохозяйств. Средний размер субсидии в феврале 2021 года составил 1 483 гривны.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная во время совещания в правительстве, сообщает пресс-служба министерства .

Как отметила министр, средний процент обязательной платы за жилищно-коммунальные услуги составляет около 10% совокупного дохода домохозяйств-получателей субсидий.

При росте цен и тарифов на услуги размер обязательного платежа не меняется, поскольку зависит от дохода, а размер субсидии - увеличивается, сообщила Лазебная

"Среди всех получателей жилищной субсидии около 40% составляют домохозяйства со среднемесячным доходом на одного человека, который не превышает размера прожиточного минимума, еще почти 40% - домохозяйства с доходом на одного человека от одного до полутора прожиточных минимумов на одного человека в расчете на месяц, 17 % - с доходом от полутора до двух прожиточных минимумов", - сказала министр.