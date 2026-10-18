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Мінсоцполітики назвало дату, коли ВПО отримають допомогу на проживання за жовтень

08:06 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: переселенці отримають допомогу на проживання за жовтень після 21 числа (колаж, РБК-Україна)

Допомогу на проживання для внутрішньо переміщених осіб за жовтень профінансують 21 жовтня. Кошти надійдуть на банківські картки протягом кількох днів після цієї дати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

"Інформуємо, що цього місяця фінансування виплат ВПО відбудеться 21 жовтня, а зарахування коштів на ваші картки буде протягом декількох днів від цієї дати", - повідомили в міністерстві.

Отже, якщо гроші не надійшли саме 21 жовтня, хвилюватися не варто: зарахування може тривати кілька днів.

Частина переселенців ризикує втратити допомогу на проживання через помилки в державних реєстрах. Бази не завжди фіксують, що людина повернулася в Україну після поїздки за кордон, і через це виплати можуть припинити.

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