У Мінсоцполітики назвали строки повної монетизації субсидій

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Повну монетизацію субсидій введуть у 2019 році

Перший етап монетизації субсидій в Україні розпочнеться з 1 січня 2019 року. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми ввели таке поняття, як монетизація. Тобто якщо людина зекономила, їй частково повертаються кошти за рахунок того, що вона зекономила енергетичні ресурси. З 1 січня вводиться повна монетизація. Ми в три етапи плануємо пройти цей шлях протягом 2019 року", - сказав він журналістам.

Рева відзначив, що після повної монетизації жодної копійки з того, що людина зекономила, не буде списуватися до бюджету.

"І по закінченню сезону все, що людина зекономила, вона матиме можливість зняти зі своєї карточки, зі свого рахунку і використати так, як вона вважає потрібним", - додав міністр.

Як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів України працює над впровадженням монетизації субсидій у три етапи. На сьогодні Мінсоцполітики підготовлено пропозиції про запровадження монетизації в три етапи: з 1 січня 2019 року - близько 100-150 тис. домогосподарств, які звернуться за субсидіями з новим пакетом документів; з 1 травня 2019 року - монетизація для домогосподарств, яким призначено субсидію на неопалювальний період 2019 роки; з 1 жовтня 2019 року - повний перехід на монетизацію.