В Минсоцполитики назвали количество переселенцев из Крыма и Донбасса

По данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лиц, по состоянию на 27 августа, на территории Украины взято на учет 1,4 млн переселенцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства социальной политики.

Отмечается, что речь идет о людях, которые покинули временно оккупированные территории Донбасса и Автономной Республики Крым.

"По состоянию на 27 августа 2019 года, по данным Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах, взято на учет 1 402 869 переселенцев с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым", - говорится в сообщении.

Ранее Кабинет министров Украины снизил нагрузку на местные бюджеты для обеспечения жильем внутренних переселенцев. Проект предусматривает повышение способности органов местного самоуправления или соответствующих военно-гражданских администраций в части обеспечении ВПО жильем путем уменьшения размера софинансирования соответствующих мероприятий из местного бюджета с 50% до 30%.

РБК-Украина писало, что на материковой части Украины на официальном учете 40 733 переселенцев из оккупированного Крыма и города Севастополя. Больше всего внутренне перемещенных лиц из Крыма зарегистрировано в Киеве.