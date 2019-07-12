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РФ должна выплатить 1,088 млн гривен переселенцу из Донецка

Новости » Политика    12.07.2019 - 15:49
РФ должна выплатить 1,088 млн гривен переселенцу из Донецка
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Суд принял соответствующее решение

Россия должна выплатить 1,088 млн гривен вынужденному переселенцу из Донецка. Такое решение сегодня, 12 июля, вынесла судья Приморского районного суда г. Одесса Ольга Шенцева по заявлению Сергея Шкребтия, подготовленному командой "Силы права" Андрея Сенченко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

В частности, суд постановил "взыскать с Российской Федерации в пользу Шкребтия Сергея Григорьевича возмещение морального ущерба 1 088 886, 68 грн (один миллион, восемьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть гривен, шестьдесят восемь коп.)".

До вынужденного переселения с оккупированной территории Донецкой области Сергей работал на заводе охранником. Открыто осуждал российскую агрессию в Крыму и активно отстаивал свою проукраинскую позицию. В декабре 2014 года принял решение покинуть оккупированный Российской Федерацией Донецк и переехать в Одессу, чтобы иметь возможность жить, не беспокоясь о своей безопасности.

По мнению главы "Силы права" Андрея Сенченко, выполнение таких решений возможно только в принудительном порядке через арест активов РФ на территории Украины и других государств.

"Мы готовим арест российских активов, расположенных в Западной Европе. Для ареста крупных активов необходимо в короткий срок получить большое количество судебных решений на значительную сумму. Это позволит существенно ускорить выполнение решений для каждого пострадавшего. На протяжении всех пяти лет войны "Сила права" выполняет функции, на которые власть оказалась не способной", - рассказал он.

Как сообщили в пресс-службе, за пять лет работы "Силы права" в пользу пострадавших получено и вступило в силу более 1000 судебных решений, арестованы первые российские финансовые активы на сумму 3,5 миллиарда долларов США, которые будут использованы на выплаты компенсации морального и материального ущерба гражданам, пострадавшим вследствие вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

Вся юридическая на организационная помощь "Силы права" бесплатная.

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