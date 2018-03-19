В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных переселенцев из Донбасса и Крыма

Количество зарегистрированных переселенцев с Донбасса и Крыма по состоянию на 19 марта 2018 года составляет 1 490 833 человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики Украины.

"По состоянию на 19 марта 2018 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, взято на учет 1 490 833 переселенца или 1 216 164 семьи с Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на 5 марта 2018 года в Украине было взято на учет 1 489 659 переселенцев или 1 215 068 семей с Донбасса и Крыма.

Отметим, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, в настоящее время пенсионные выплаты в Украине получают 530 тысяч внутренне перемещенных лиц. Министр отметил, что согласно действующему законодательству, ответственность за ситуацию на оккупированных территориях несет государство-оккупант. При этом гражданам выплачивают всю задолженность, как только территории, на которых они проживают, возвращаются под контроль Украины.