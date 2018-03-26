У Мінсоцполітики назвали число зареєстрованих переселенців з Криму та Донбасу

В Україні зареєстровано майже 1,5 млн переселенців

В Україні станом на сьогодні, 26 березня 2018 року, зареєстровано майже 1,5 млн переселенців з Криму та Донбасу. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства соціальної політики України.

"таном на 26 березня 2018 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 491 528 переселенців або 1 217 071 сім’я з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 19 березня, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 490 833 переселенці з Криму та Донбасу.

Зазначимо, раныше міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що переселенцям з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей потрібно видавати кошти для придбання житла на території України.