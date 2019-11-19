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Минский процесс продолжится и без политического прогресса, - посол Германии

Новости » Политика     19.11.2019 - 14:47
Минский процесс продолжится и без политического прогресса, - посол Германии
Фото: Анка Фельдгузен (kyiv-dialogue.org)

Фельдгузен считает, что Минск способен решать гуманитарные проблемы

Минский процесс по Донбассу продолжится даже без политического урегулирования ситуации на востоке Украины. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

По ее словам, минский процесс будет продолжаться, даже если не будет политического урегулирования.

"В рамках минской площадки можно предпринять шаги для улучшения жизни людей, потому что есть еще гуманитарная подгруппа, экономическая…В рамках этой подгруппы они действительно очень активно ищут решение для того, чтобы людям было легче. Например, можно обсуждать вопрос упрощения процедуры пересечения линии разграничения, это можно делать в рамках "Минска" - маленькие вещи для людей", - отметила Фельдгузен.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на сегодняшний день альтернативы минским соглашениям не готовятся.

До этого он заявил, что Киев допускает возможность выхода из минских договоренностей. Министр отметил, что такое решение может быть принято, если этот процесс "будет идти бесконечно". Он добавил, что первый шаг к такому решению может быть сделан после нормандского саммита.

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