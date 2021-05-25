Минский поворот. Чем Лукашенко грозит история с самолетом Ryanair и чего опасаться украинцам

По мере того как массовые акции протеста с требованиями отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов постепенно пошли на спад прошлой осенью, уменьшилось и внимание к Беларуси со стороны украинских и мировых СМИ. Стало понятно, что как минимум эту фазу противостояния Лукашенко выиграл. И уменьшение внимания к белорусским событиям сыграло ему на руку – глава государства начал "закручивать гайки" с еще большим энтузиазмом.

Пошли в наступление

Первоочередной задачей белорусских властей стало наказание всех, кто так или иначе участвовал в протестах. На данный момент, по оценкам белорусских правозащитников, в стране содержатся от 400 до 600 политзаключенных. А всего через задержания и аресты в связи с акциями прошли несколько десятков тысяч человек.

Как сообщал осужденный на пять лет лишения свободы активист Витольд Ашурок, политзаключенным стали пришивать на одежду желтые бирки, чтобы отличать их от других осужденных. Сам Ашурок 17 мая неожиданно скончался в колонии.

В то же время оценить масштабы вынужденной эмиграции из Беларуси за последние восемь-девять месяцев вообще едва ли возможно.

Другой задачей было подавление еще оставшихся островков протестной активности и всего того, что в принципе могло представлять угрозу для власти, по крайней мере, в понимании чиновников и правоохранителей. Была проведена массовая облава на администраторов дворовых чатов, которые показали свою эффективность в координации протестных действий.

Обыденными стали задержания и аресты за бело-красно-белую наклейку на телефоне, ленточку на рюкзаке или просто одежду с элементами белого и красного цветов. Любое, даже малочисленное и аполитичное собрание немедленно вызывает внимание силовиков.

Силовики в Беларуси теперь могут безнаказанно открывать стрельбу во время протестов (фото: news.tut.by)

Так, в апреле в городе Жодино милиция арестовала группу из 20 человек прямо в сауне, обвинив их в "несанкционированном массовом мероприятии" – хотя люди объясняли, что просто пришли помыться в связи с отключением у них дома горячей воды и никакой политической символики при себе не имели.

В середине мая белорусская власть вышла на новый уровень противостояния с потенциальной протестной активностью. Сотрудников МВД законодательно освободили от ответственности при применении боевого оружия и техники в борьбе с "массовыми беспорядками".

Активное наступление власть повела и в информационной сфере. Так, журналистам запретили в онлайн-режиме освещать любые несанкционированные массовые акции (то есть, де-факто любую протестную активность). Также был закрыт популярнейший в Беларуси портал Tut.by, аудитория которого, по многим оценкам, составляла больше половины всего взрослого населения страны. Полтора десятка сотрудников редакции оказались за решеткой.

Тем временем, провластные медиа-ресурсы, в первую очередь телеканалы, все больше напоминают своих кремлевских коллег-пропагандистов, а временам и превосходят их. Это неудивительно – вскоре после начала протестных акций в Минске высадился большой российский медиа-десант.

Медийщики из РФ не только временно заменили белорусских журналистов, перешедших на сторону протестующих, но и установили привычные для Москвы подходы к работе. Потому медиа-пространство Беларуси и РФ сейчас все больше синхронизируется, это видно даже по одинаковому освещению отвлеченных тем. К примеру, белорусские и российские провластные СМИ одинаково подавали историю с уголовным делом против одного из лидеров украинской партии "ОПЗЖ" Виктора Медведчука.

На волне с Москвой

Желтые бирки на одежде, фактический запрет бело-красно-белой символики, дальнейший прессинг белорусского языка, удушение свободы слова, массовые задержания и пытки политзаключенных могут вызывать недовольство у активной части белорусского общества. Но и аполитичные народные массы также получили повод для возмущения – рост цен на привычные товары, прежде всего продукты.

Отдельные позиции с начала года выросли в цене чуть ли не вполовину. В феврале правительству пришлось даже отдельным постановлением замораживать цены на "социально значимые товары первой необходимости". Вполне ожидаемо, такие меры привели к увеличению дефицита и общему падению качества продуктов.

Еще до начала прошлогодних протестов белорусская экономика держалась на плаву благодаря особым отношениям Минска и Москвы. После введения санкций и фактической изоляции от Запада – других источников подпитки, кроме как из РФ, у белорусской власти вообще не осталось. По оценкам международного агентства Fitch Ratings, в этом и следующем году в Беларуси будет наблюдаться экономическая стагнация с ростом ВВП на уровне 0,5-0,7% и стабильным увеличением госдолга.

На этом фоне Лукашенко время от времени демонстрировал подготовку к давно обещанному "транзиту власти", который, среди прочего, должен предусматривать некоторое расширение полномочий парламента, ныне выполняющего чисто декоративную функцию.

Лукашенко так и не провел обещанный тразит власти (фото: kremlin.ru)

Но на самом деле до сих пор непонятно, куда, по мнению действующего президента, этот транзит в итоге должен привести и чем он должен закончиться. Лукашенко на этот счет дает привычно противоречивые месседжи. По крайней мере, пока что не похоже, чтобы он был готов кому-то передавать какие-то реальные полномочия.

"Для транзита власти должны быть спокойные условия. А условия очень неспокойные, на самом деле. Потому никакого транзита Лукашенко проводить не хочет", – сказал РБК-Украина собеседник в кругах белорусской оппозиции.

Но и предпосылок к возобновлению протестной активности в обозримой перспективе почти нет.

"На сегодня личная цена участия в протестах для многих становится неподъемной, что можно оценить как выигранный режимом раунд борьбы. Однако Лукашенко при этом не приобрел любви и не расширил группу своей поддержки", – пишет оппозиционное издание Naviny.

По мнению издания, сторонники перемен в Беларуси сейчас ждут своего "окна возможностей".

При этом есть один мощный игрок, который точно постарается это окно сразу же закрыть – Россия. На этой неделе, по информации российского издания "Коммерсант", должна состояться уже третья в 2021 году встреча Лукашенко с Владимиром Путиным.

Намерение РФ наконец-то склонить Беларусь к "углубленной интеграции" все больше подкрепляется реальными аргументами – ведь привычной возможности маневрировать и заигрывать с Западом Лукашенко фактически лишает себя сам. В частности, речь может идти о более тесном сотрудничестве Беларуси и РФ в военной сфере, вплоть до появления в Беларуси российских военных баз – что, в свою очередь, несет непосредственную угрозу Украине.

От Минска подальше

История с фейковым минированием самолета и его принудительной посадкой в аэропорту Минска, ради ареста Романа Протасевича, выглядела настолько вопиющим нарушением любых международных норм, что оперативно пришлось реагировать даже европейской бюрократии. Причем дело явно не ограничится выражением "глубокой озабоченности" и символическими точечными санкциями.

Так, Европейский совет рекомендовал закрыть авиапространство и аэропорты ЕС для белорусских авиакомпаний и рекомендовал европейским авиаперевозчикам не летать над Беларусью. Среди стран самого ЕС оперативнее всего среагировала Литва, еще днем понедельника запретив прилет и отбытие самолетов, пролетающих над Беларусью и призвав всех своих граждан покинуть территорию соседней страны. Похожие меры в индивидуальном порядке приняли и ряд других европейских стран.

Сегодня, 25 мая, на экстренном заседании Кабмина будет рассмотрен вопрос о запрете авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытии белорусского воздушного пространства для самолетов, направляющихся в Украину и из нее.

"Что касается санкций, то надо начинать с экономических расчетов: где мы можем позволить себе такие санкции, где нет. Но при этом надо отталкиваться от гуманитарных соображений – необходимости защиты прав человека как общей ценности европейских стран", – сказал РБК-Украина глава комитета ВР по вопросам внешней политики Александр Мережко.

При этом, по его словам, если есть возможность во время путешествия как-то объехать или облететь Беларусь, то лучше так и сделать.

Действительно, инцидент с принудительной посадкой борта Ryanair в Минске имеет для многих украинцев вполне прикладной аспект. Теперь любой политически активный гражданин – блогер, журналист, активист, тем более, участник АТО/ООС и т.д. – который имеет достаточно оснований опасаться российских силовых структур, фактически не сможет чувствовать себя в полной безопасности даже в небе над Беларусью, не говоря уже о пересечении границ северного соседа наземным транспортом.

Задержание Протасевича стало опасным прецедентом для украинцев (фото: twitter.com/Berkut314)

Как отметила в разговоре с изданием глава правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук, вполне очевидно, что на борту рейса Афины-Вильнюс находились и представители российских спецслужб, помимо сотрудников белорусского КГБ, которые судя по всему и сошли с самолета после его посадки в Минске.

"Если у них настолько тесное сотрудничество, то легко предвидеть и обратную услугу: когда россиянам будет нужен украинский журналист или активист, и белорусские гэбэшники им в этом помогут", – сказала Матвийчук.

По ее словам, белорусская власть нарушила целый ряд международных конвенций, описывающих правила воздушных перелетов, поставив под угрозу в частности граждан других стран, не имеющих никакого отношения к происходящим в Беларуси политическим событиям.

"Чтобы арестовать одного журналиста, была проведена целая международная спецоперация с нарушением международного права", – подчеркнула правозащитница.

В свою очередь, авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии РБК-Украина уточнил, что установить степень формальной ответственности белорусской стороны за инцидент можно будет только после расследования Международной организации гражданской авиации (ICAO).

"По правилам ICAO, при пролете самолета над определенной страной применяются не только общие международные стандарты, но и правила и стандарты страны пролета", – добавил он.

По словам Долинце, если процедурно все было выписано четко, то будет сложно доказать какое-то нарушение со стороны управления воздушного движения Беларуси, если они не нарушили своих же внутренних правил. Как отметил эксперт, крайней мерой наказания может быть исключение Беларуси из ICAO, но это уже будет в первую очередь политическим решением.

На данный момент этот инцидент вышел чисто в политическую плоскость. И если на общеевропейском уровне будет принято решение показательно наказать официальный Минск за этот инцидент, то санкции против Беларуси могут действительно оказаться серьезными, и касаться не только авиации и транспорта в целом.

Лукашенко, о котором, казалось, в Европе все уже призабыли, нашел как о себе напомнить. И еще сильнее подтолкнул самого себя в сторону Кремля.