Минский формат в приоритете, но другие форматы никто не отменял, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Минские договоренности остаются приоритетными для решения ситуации на Донбассе. Однако могут рассматриваться и другие форматы переговоров.

Об этом глава государства сказал в ходе своей пресс-конференции, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что Украина держит на контроле вопрос ситуации на Донбассе. Он также прокомментировал взаимоотношения с российским президентом Владимиром Путиным и его желание решить вопрос на Донбассе.

"Что касается президента России. Мы ничего с этим не сделаем, мы должны с ними говорить, должны договариваться. Минский формат приоритет, но никто не отменяет любой другой формат. Мы готовы к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий", - добавил Зеленский.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 2 июня планируют отправиться в Берлин (Германия) на переговоры по урегулированию на Донбассе.

Предполагается, что предметом переговоров будет ситуация на Донбассе в контексте минского и нормандского форматов.