Минские соглашения могут изменить только лидеры "нормандской четверки", - Резников

Любые решения касательно будущего минских переговоров могут принимать только лидеры "нормандской четверки". Украина продолжает активно работать в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ), но настаивает на необходимости пересмотра Минских соглашений.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

"Решение о том, что Минск "родился" было принято на уровне Нормандского формата, соответственно только в этих консультациях могут приниматься любые другие решения связанные с Минском. ТКГ - это технический и логистический центр, задача которого контактировать по возникающим вопросам, но все решения должны и могут приниматься только лидерами Нормандского формата", - добавил Резников.

При этом он отметил, что "нормандская встреча" может пройти и в заочном формате, если на это согласятся лидеры стран-участниц. Вице-премьер уточнил, что консультации реалистично провести в сентябре после выполнения обязательств саммита в Париже. Но только "при наличии взаимной воли всех участвующих в этом процессе".

По его словам, ряд пунктов Минских соглашений от февраля 2015 года не соответствуют сегодняшним реалиям. Резников напомнил, что в документе обозначены уже неактуальные даты выполнения договоренностей, линия разграничения, и порядок проведения выборов в ОРДЛО до возобновления контроля Украины над своей границей.

"Есть масса вещей, которые сегодня уже не работают, и поэтому стороны в Минске не могут договориться априори. В том числе об этом говорят и наши европейские партнеры, начиная с фразы канцлера Германии фрау Меркель о том, что Минск не высечен на камне. Ничего нового я не сказал", - добавил он.

Ранее заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Украина должна официально подтвердить намерения пересмотреть Минские соглашения. В ином случае Россия будет рассматривать это как отказ Украины от всех договоренностей и от переговоров по Донбассу.

Алексей Резников считает такую реакцию Козака "дипломатическим ответом" на инцидент с высказыванием Бориса Грызлова на заседании Трехсторонней контактной группы. Представитель РФ заявил, что "на сегодняшний день в Украине создано еще два государства". Украина в ОБСЕ уже попросила Россию официально отреагировать на эти слова.

"Грызлов сделал что-то вне минского процесса, его риторики и вокабуляра, это понятно прекрасно и российской стороне. Поэтому они ищут обьяснение на дипломатическом уровне. Мало того мы официально попросили их дать свою позицию: подтвердить или опровергнуть то, что видимо сгоряча сказал Грызлов на заседании ТКГ. И сейчас они используют ту же риторику в отношении моего заявления", - объяснил вице-премьер РБК-Украина.

Он также отметил, что на сегодня Украина подтверждает свою приверженность Минским соглашениям и активно пытается их реализовать. В качестве примера глава Минреинтеграции назвал то, что 10 июля украинская сторона в ТКГ подала списки на взаимное освобождение удерживаемых лиц.

"На сегодня мы работаем с Минском, эта площадка необходима как минимум для гуманитарных целей", - уточнил Резников.

Напомним, ранее Резников обратился к западным партнерам поддержать пересмотр договоренностей, достигнутых в Минске.

В Кремле такое заявление расценили как сигнал о выходе из соглашений и других договоренностей по Донбассу.