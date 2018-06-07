Мінські переговори не забезпечують конкретного результату деокупації територій, - Турчинов

За словами Турчинова, Росія сама не хоче врегулювання ситуації на Донбасі

Мінські переговори не забезпечують конкретного результату деокупації українських територій. Про це сьогодні в ході 9-го Національного експертного форуму заявив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Турчинов, передає кореспондент РБК-Україна.

"Мінськ не забезпечує конкретного результату деокупації українських територій, але є інша проблема: альтернативи Мінським переговорам на сьогодні не існує", - сказав Турчинов.

Він заявив, що єдиною причиною такої безрезультатності є те, що Росія сама не хоче врегулювання ситуації на Донбасі.

Нагадаємо, 6 червня Турчинов в ході зустрічі з президентом Світового Конгресу Українців Євгеном Чолієм заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін не збирається припиняти агресію в Україні.