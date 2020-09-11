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Минские договоренности выполнить невозможно, - Кравчук

Киев, Пятница 11 сентября 2020 19:05
Минские договоренности выполнить невозможно, - Кравчук
Фото: Леонид Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что сегодня минские договоренности выполнить невозможно. Он рассчитывает на переговоры в нормандском формате.

Об этом он рассказал в интервью "Радио НВ".

По словам Кравчука, выполнение минских договоренностей сейчас невозможно из-за разных позиций Украины и России относительно проведения выборов на Донбассе.

"Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть минские соглашения, но они не могут быть выполнены, учитывая понятные причины. Но согласно международным договоренностям, такие сделки не могут быть отменены одной стороной. (Нужно - ред.) искать выход через нормандский формат", - пояснил он.

Кравчук надеется, что спорные вопросы удастся решить во время предстоящей встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России в Берлине.

"Только на таком уровне, другого (выхода из ситуации - ред.) я не вижу", - добавил он.

Напомним, в материале "Шумная" история. С чем Украина и Россия выходят на берлинские переговоры по Донбассу" РБК-Украина рассказывало, что украинская сторона имеет идеи относительно изменений в минских договоренностях.

Добавим, в ООН отмечали, что минские договоренности остаются единственной основой для достижения мира на Донбассе.

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Новости Украины Политика Кравчукминские соглашенияНормандский формат
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