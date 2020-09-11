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Мінські домовленості виконати неможливо, - Кравчук

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 19:05
Мінські домовленості виконати неможливо, - Кравчук
Фото: Леонід Кравчук (facebook.com/Леонід Кравчук)
Автор: Дмитро Левицький

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук вважає, що сьогодні мінські домовленості виконати неможливо. Він покладається на переговори у нормандському форматі.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо НВ".

За словами Кравчука, виконання мінських домовленостей зараз є неможливим через різні позиції України та Росії щодо проведення виборів на Донбасі.

"Ми зараз знаходимося в досить непростій ситуації: є мінські угоди, але вони не можуть бути виконані з огляду на зрозумілі причини. Але згідно з міжнародними домовленостями, такі угоди не можуть бути скасовані однією стороною. (Потрібно - ред.) шукати вихід через нормандський формат", - пояснив він.

Кравчук сподівається, що спірні питання вдасться розв'язати під час майбутньої зустрічі лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у Берліні.

"Тільки на такому рівні, іншого (виходу з ситуації - ред.) я не бачу", - додав він.

Нагадаємо, в матеріалі "Шумна" історія. З чим Україна і Росія виходять на берлінські переговори по Донбасу" РБК-Україна розповідало, що українська сторона має ідеї щодо змін в мінських домовленостях.

Додамо, в ООН наголошували, що мінські домовленості залишаються єдиною основою для досягнення миру на Донбасі.

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